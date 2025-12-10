فرديناند يدعو مانشستر يونايتد لضم محمد صلاح

دعا لاعب مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند، الشياطين الحمر، لتقديم عرض للاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مقراً في الوقت نفسه باستحالة الأمر.

وقال فرديناند: "لا يمكن أن يذهب محمد صلاح إلى مانشستر يونايتد، لكن لو كنت في الإدارة سوف أقدم عرضاً رسمياً له".

وأضاف "الأمور بين محمد صلاح وليفربول وصلت إلى طريق مسدود، ومن الواضح أن النادي والمدرب يريدونه خارج أسواره".

وكان صلاح قد استُبعد من قائمة ليفربول أمام إنتر ميلان عقب مقابلة صادمة أدلى بها، فيما نجح الفريق في تحقيق فوز 1-0 بدوري أبطال أوروبا دون خدمات أبرز لاعبيه.

ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كان صلاح سيعود للمشاركة عندما يستأنف ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي أمام برايتون يوم السبت، وفي حال غاب عن اللقاء، فقد يكون بالفعل قد خاض آخر مباراة له بقميص ليفربول، إذ من المقرر أن يغادر في 15 ديسمبر للانضمام إلى منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.

ويمتلك صلاح رصيدًا تهديفيًا مذهلًا بلغ 250 هدفًا في 420 مباراة بقميص ليفربول، لكنه يُعاني هذا الموسم، إذ سجل خمسة أهداف فقط في مختلف البطولات، مقارنة بـ34 هدفًا في الموسم الماضي، ما يعكس تراجعًا واضحًا في فعاليته الهجومية.