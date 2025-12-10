مواجهات ربع نهائي كأس العرب.. مسار "الأبيض" حتى النهائي

انتهت مرحلة المجموعات من كأس العرب 2025، لتتضح ملامح ربع النهائي الذي يعد بمواجهات قوية ومثيرة،

ويشهد الدور الإقصائي مواجهة من قوية بين الإمارات والجزائر الجمعة، حيث يسعى كل منتخب لمواصلة عروضه القوية والتأهل إلى نصف النهائي.

وفي نفس اليوم، يلتقي المنتخب الأردني مع نظيره العراقي في مباراة متكافئة على صعيد القوة البدنية والانضباط التكتيكي، بينما يواجه المنتخب المغربي نظيره السوري في اختبار حقيقي للطموحات، بعد أن قدم كلا المنتخبين مستويات مميزة في دور المجموعات.

وتجمع مواجهة السعودية وفلسطين أيضًا عناصر إثارة كبيرة، حيث يسعى الطرفان للوصول إلى نصف النهائي.

ووفق خريطة ربع النهائي، سيلتقي الفائز من مباراة المغرب وسورية مع الفائز من لقاء الإمارات والجزائر في نصف النهائي، بينما يلتقي الفائزان من المباراتين الآخرين، وهما السعودية وفلسطين والأردن والعراق، في نصف النهائي الآخر، لتكون البطولة على موعد مع مواجهات قوية وحاسمة نحو النهائي.