ميسي أفضل لاعب في الدوري الأميركي للعام الثاني توالياً

فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين، ليصبح بذلك هداف إنتر ميامي أول لاعب يحصل على هذا الشرف لعامين متتاليين.

يعد هذا إنجازاً جديداً يضاف إلى قائمة ميسي التي تبدو وأنها لا تنتهي، بعد أن سجل 29 هدفاً، ليتصدر قائمة الهدافين، إلى جانب تقديمه 19 تمريرة حاسمة خلال الموسم العادي.

كما أصبح ميسي ثاني لاعب فقط يفوز بالجائزة مرتين على الإطلاق في تاريخ الدوري الأميركي، لينضم إلى بريكي، الفائز بالجائزة في عامي 1997 و2003.