مصير ألونسو مع الريال في مهب مباراة الـ «سيتي»

يجد المدرب شابي ألونسو نفسه في أمسّ الحاجة إلى الفوز، عندما يستضيف فريقه ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بـ15 لقباً في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعة الموحدة اليوم.

يدخل «النادي الملكي» إلى مباراته القارية على خلفية فوزين فقط في سبع مواجهات، ما أدى إلى بروز تصدعات في مشروع مدربه الجديد ألونسو، في حين أن وسائل إعلام إسبانية تحدثت عن إمكانية إقالته في حال الخسارة أمام سيتي.

وكتبت صحيفة «آس» الإسبانية، الأحد الماضي، بعد خسارة ريال على أرضه أمام سلتا فيغو 0-2، ليصبح متخلفاً بأربع نقاط عن غريمه برشلونة متصدر الدوري «الفريق مجموعة مسطّحة وبلا إلهام تتمحور حول (الفرنسي كيليان) مبابي، وأهدافه لا تفعل سوى إخفاء الأزمة».

وتابعت «إذا أخذ يوماً عطلة، فلا يوجد بديل».

ويُعد مبابي أكبر آمال «ميرينغي» لتغيير مجرى الأمور، إذ سجّل 25 هدفاً في 21 مباراة ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

وسيكون النجم الفرنسي في مواجهة النجم النرويجي لسيتي إرلينغ هالاند، المتألق أيضاً بـ20 هدفاً في 20 مباراة، علماً أن قرعة كأس العالم 2026 هذا الصيف أوقعت بلديهما معاً في الدور الأول.

من جهته، لا يواجه سيتي الأزمة ذاتها، بل على العكس، تحسّن أداؤه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بعد بداية صعبة.