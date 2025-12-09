الجزائر يرافق العراق إلى ربع النهائي… والبحرين والسودان يودعان كأس العرب

تأهل منتخبا الجزائر حامل اللقب والعراق معاً إلى الدور ربع النهائي ضمن منافسات المجموعة الرابعة في كأس العرب بالدوحة، بعدما حقق المنتخب الجزائري فوزاً ثميناً على العراق بنتيجة 2-0 في المواجهة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتصدر المنتخب الجزائري المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما حلّ العراق ثانياً برصيد 6 نقاط، في حين ودّع منتخبا البحرين والسودان البطولة من الدور الأول.

وأكمل المنتخب العراقي اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأولى بعد طرد لاعبه حسين علي.

وتقدم المنتخب الجزائري بالهدف الأول عبر محمد أمين برأسية متقنة في الدقيقة 45، قبل أن يضيف المنتخب الجزائري الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني، بعد أن سجّل مدافع العراق سعد ناطق هدفاً بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 46.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، فاز المنتخب البحريني على السودان بنتيجة 3-1، ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده، لكنه غادر المنافسة رغم الفوز، فيما بقي المنتخب السوداني بنقطة واحدة فقط.

وأكمل السودان اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد محمد سعيد في الدقيقة 56.

سجّل للبحرين كل من: مهدي عبد الجبار (37) ومحمد الرميحي (79 من ركلة جزاء) ومهدي حميدان (89)، بينما أحرز هدف السودان الوحيد اللاعب ياسر مزمل (71).

ترتيب المجموعة الرابعة

الجزائر – 7 نقاط

العراق – 6 نقاط

البحرين – 3 نقاط

السودان – نقطة واحدة