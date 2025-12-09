نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا.. هذه مواجهات برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو

شهدت قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025 /2026، والتي جرت اليوم، أربع مواجهات تُعد الأبرز، حيث وضعت عمالقة الكرة الإسبانية في مواجهة مباشرة مع أندية من الدرجات الأدنى، مما يعد بإثارة كبيرة.

المواجهات الأربع الرئيسية هي: جوادالاخارا مع برشلونة، وتالافيرا دي لا رينا مع ريال مدريد، وأتلتيكو بالياريس مع أتلتيكو مدريد، وأورينسي مع أتلتيك بلباو.

وانضم الأربعة الكبار المشاركون في كأس السوبر الإسباني وهم برشلونة (حامل اللقب)، وريال مدريد (وصيف العام الماضي)، وأتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو إلى الـ 28 فريقًا الذين نجحوا في تجاوز الدور الثاني الأسبوع الماضي. وتقرر خوض جميع المواجهات بنظام المباراة الواحدة، والتي ستلعب بين يوم الثلاثاء 16 ديسمبر والخميس 18 ديسمبر.

ويستضيف نادي جوادالاخارا، المهدد بالهبوط في دوري الدرجة الثالثة فريق برشلونة، حامل لقب الكأس 32 مرة، بعد أن وصل الفريق إلى هذه المرحلة عقب إقصاء كاسيريينيو وإيه دي سيوتا.

ويستعد ريال مدريد لزيارة ملعب "إل برادو" الخاص بنادي تالافيرا دي لا رينا في أولى مبارياته بالكأس، في مواجهة تاريخية هي الأولى بين الفريقين على الإطلاق في هذه البطولة.

يواجه فريق تالافيرا، الذي يقبع حاليًا في منطقة الهبوط في دوري الدرجة الثالثة اللقاء بعد إقصاء رايو ماجاداهوندا وملقة العريق.

وتشهد البطولة أيضًا مواجهة تاريخية تجمع بين أتلتيكو بالياريس وأتلتيكو مدريد على الملعب البالياري في بالما دي مايوركا، ويعد أتلتيكو بالياريس الفريق الوحيد المتبقي من دوري الدرجة الثانية، وهو يتمتع بثقة عالية بعد إقصاء فريق إسبانيول مؤخرا.

ويلتقي نادي أورينسي، الذي أثبت جدارته بالفعل بإقصاء فريقين من الدرجة الأولى، هما ريال أوفييدو وجيرونا، مع ضيفه بلباو حامل لقب الكأس لعام 2024 والمتوج بـ 24 لقبًا في تاريخه.

وأسفرت القرعة، التي شارك فيها النجم الألماني السابق بيرند شوستر، عن مواجهة وحيدة تجمع فريقين من الدرجة الأولى، حين يلتقي ديبورتيفو ألافيس مع إشبيلية، في الوقت الذي يخرج فيه ريال بيتيس لملاقاة ريال مورسيا المنافس بالدرجة الثالثة.