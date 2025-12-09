تضارب في التصريحات حول انتقال مهاجم "النشامى" يزن النعيمات للأهلي المصري

بعد التألق اللافت للاعب المنتخب الأردني لكرة القدم يزن النعيمات خلال كأس العرب 2025 المقام حالياً في الدوحة، خرجت تصريحات تتعلق برغبة النادي الأهلي المصري بضم اللاعب إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تفتح في يناير المقبل.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عمن وصفتهم بالمقربين من اللاعب، أنه تم الاتفاق على الشروط الشخصية، وتبقى فقط اتفاق النادي الأهلي مع النادي العربي القطري الذي يمثله اللاعب لحسم الصفقة.

فيما نقلت وسائل إعلام عربية عن المتحدث الرسمي باسم النادي العربي القطري محمد الكواري، نفيه وجود أي مفاوضات من قبل النادي الأهلي لضم اللاعب خلال الفترة الحالية.

وقال الكواري في تصريحات تلفزيونية: "غير صحيح تفاوض النادي الأهلي معنا لضم اللاعب يزن النعيمات في الفترة الحالية".

وأضاف: "الأهلي لم يتواصل معنا رسميًا أو شفهيًا للتعاقد مع يزن النعيمات واللاعب مستمر بشكل طبيعي في صفوف العربي القطري".

وبحسب وسائل إعلام مصرية، استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي والجهاز الفني على متابعة يزن النعيمات مهاجم العربي القطري ومنتخب الأردن، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب، تمهيدا للتعاقد مع مهاجم العربي القطري في يناير المقبل، حال نال اللاعب ثقة مسئولي القلعة الحمراء.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي موافقة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، على التعاقد مع الأردني مهاجم منتخب الأردن، من أجل تدعيم مركز رأس الحربة في صفوف المارد الأحمر، قبل الدخول في مفاوضات مع نجم النشامى للتعاقد معه في يناير المقبل.

وتألق يزن النعيمات مع منتخب الأردن خلال المشاركة في كأس العرب، وسيلعب المباراة القادمة مع النشامى ضد منتخب مصر في الجولة الثالثة من كأس العرب.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي حسم صفقة يزن النعيمات من خلال الشرط الجزائي في عقده مع نادي العربي القطري، والذي يصل إلى مليون ونصف المليون دولار، من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في الاتحاد القطري لكرة القدم والحصول على خدمات اللاعب.

يذكر أن النعيمات ارتبط بالانتقال إلى الأهلي المصري العام الماضي بعد تألقه في بطولة كأس آسيا التي احتل فيها منتخب بلاده المركز الثاني، لكن المفاوضات في ذلك الحين لم تكتمل.