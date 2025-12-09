الأسد يخطو إلى الملاعب.. التميمة الرسمية لكأس أمم إفريقيا تظهر للعلن

رفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الستار عن التميمة الرسمية لبطولة كأس أمم أفريقيا المغرب 2025، والتي حملت اسم "أسد"، في إشارة مباشرة إلى الأسد الأطلسي الذي يعد أحد أقوى الرموز المتجذرة في الهوية المغربية.

ووفق "كاف"، فقد استوحي تصميم التميمة من الأسد الأطلسي باعتباره رمزاً للقوة والفخر والأصالة، وهي قيم تجمع المغاربة والأفارقة على حد سواء.

ويأتي اختيار اسم "أسد" المشتق من الكلمة العربية "الأسد" ليعبر عن شخصية قوية موحدة، قادرة على خلق رابط عاطفي مع الجماهير بمختلف أعمارها.

وتم تقديم "أسد" في صورة ودودة وشابة، بملامح نشيطة تعكس روح الإبداع والتنوع في إفريقيا.

وقد جرى تصميم هويته البصرية بشكل متناغم مع الهوية الرسمية لبطولة كأس أمم إأفريقيا المغرب 2025، بما يمنح البطولة صورة عصرية قوية سهلة التذكّر.