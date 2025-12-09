الدوري الإنجليزي يمنع احتفالية الانزلاق بالركبة

ذكرت تقارير إعلامية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تستعد لفرض قيود جديدة على احتفالات اللاعبين على أرض الملعب، وذلك حفاظاً على جودة العشب ومنع الأضرار التي قد تتسبب بها بعض الاحتفالات.

وأوضح حساب :إنسايدر سيتي" على منصة "إكس" أن الرابطة تخطط لحظر احتفالية الانزلاق بالركبة على العشب ابتداءً من يناير 2026.

وأشارت المصادر إلى أن أي لاعب يقوم بهذه الاحتفالية بعد تطبيق القرار سيعتبر مخالفاً للقواعد، وستترتب عليه عقوبة الحصول على بطاقة صفراء. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدوري للحفاظ على الملاعب في أفضل حالة ممكنة طوال الموسم، خصوصاً مع زيادة ضغط المباريات والأنشطة الرياضية على فرق الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل متباينة بين اللاعبين والجماهير، حيث تعتبر احتفالات الانزلاق بالركبة جزءاً من التعبير عن الفرح بعد تسجيل الأهداف، بينما تؤكد الرابطة أن الحفاظ على جودة الملاعب يمثل أولوية قصوى للسلامة وأداء المباريات.