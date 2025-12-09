المغرب يحتفل بـالتأهل والصدارة.. ويرافق السعودية إلى ربع نهائي كأس العرب

حقق المنتخب المغربي فوزاً ثميناً على نظيره السعودي بهدف دون مقابل، سجله كريم البركاوي في الدقيقة 11، أمس، في ختام منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب، ليحسم صدارة المجموعة ويصعد إلى الدور ربع النهائي مع المنتخب السعودي، الذي حجز بطاقة التأهل الثانية.

وجاء هدف المباراة ليمنح «أسود الأطلس» النقاط الثلاث، رافعاً رصيده إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات، بعد مشوار قوي شهد تفوقاً واضحاً من دون تلقي أي خسارة، بينما توقّف رصيد المنتخب السعودي الذي أهدر لاعبه عبدالله الحمدان ضربة جزاء (68)، عند ست نقاط، ليحتل المركز الثاني ويضمن التأهل رغم خسارته في الجولة الأخيرة.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حقق منتخب عُمان فوزاً على نظيره جزر القمر بنتيجة 2-1، ليصل إلى أربع نقاط في المركز الثالث، غير أنه لم يكن كافياً لمزاحمة المتصدرين على بطاقتَي التأهل، بينما ودّع منتخب جزر القمر المنافسات بعدما ظل من دون رصيد من النقاط.

وبهذه النتائج أسدل الستار على منافسات المجموعة الثانية بتأهل منتخبَي المغرب والسعودية إلى ربع نهائي كأس العرب، بعدما قدّما أداء ثابتاً ومتميزاً خلال دور المجموعات، في حين غادر منتخبا عُمان وجزر القمر البطولة مع انتهاء مشوار الدور الأول.