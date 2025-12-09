روني: محمد صلاح يدمّر إرثه في ليفربول

هاجم لاعب مانشستر يونايتد السابق، واين روني، النجم المصري، محمد صلاح، مشيراً إلى أنه «يدمر إرثه مع ليفربول»، بعد تصريحات «الفرعون» الأخيرة.

وقال روني لشبكة «بي بي سي»: «على سلوت أن يفرض سلطته، وعدم إشراك صلاح، وأن يقول له لن تسافر مع الفريق (إلى مباراة انتر بدوري الأبطال)، ما قلته غير مقبول، اذهب إلى كأس الأمم الإفريقية ودع الأمور تهدأ، لو كنت مكانه لن يكون هناك أي فرصة لوجوده في الفريق».

وكان صلاح قد صرح أخيراً بقوله: «تمت التضحية بي.. لم تعد تربطني أي علاقة بالمدرب الهولندي أرني سلوت»، بعدما أجلسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة في الدوري الإنجليزي.