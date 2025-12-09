ريال مدريد على أعتاب إقالة ألونسو ويبحث عن بديل

كشفت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، أن ريال مدريد على أعتاب إقالة المدير الفني للفريق تشابي ألونسو، عقب هزيمة الفريق الليلة الماضية في البرنابيو 2-0 أمام سيلتا فيغو.

وبهذه النتيجة الكارثية والأداء البائس الذي سبقها دفعا قيادة ريال مدريد لعقد اجتماع طارئ لمناقشة وضع ألونسو.

ووفقاً لموقع "تيمتوك"، فقد ألونسو السيطرة على غرفة الملابس في ريال مدريد، وبعد نجاته بصعوبة من اجتماع عُقد في ساعات الصباح الأولى اليوم محتفظاً بمنصبه، ذهبت تقارير صحافية إلى إقالته إذا خسر أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء، مع ترجيع يورجن كلوب كبديل.

وبينما انقسمت الآراء بين أصحاب القرار، مما سمح لألونسو بالتشبث بمنصبه، يُزعم أن النتيجة التي خلص إليها الاجتماع هي أن أمام ألونسو الآن مباراة واحدة لإنقاذ وظيفته: مانشستر سيتي يوم الأربعاء.

وبذلك، يمكن للعدو القديم بيب غوارديولا أن يتفوق مرة أخرى على ريال مدريد من خلال كونه المسؤول المباشر عن إقالة "لوس بلانكوس" لمديرهم الفني.

وذكرت صحيفة "إل موندو": "كانت الساعات الأولى من صباح الاثنين طويلة في سانتياغو برنابيو".

وأضافت: "إن هزيمة ريال مدريد 0-2 أمام سيلتا فيغو، مقترنة بأداء الفريق الباهت في الساعة الأولى، وتخبطهم في المراحل الأخيرة، والغياب التام لجودة كرة القدم طوال الليل، تركت تشابي ألونسو في موقف حرج".

"ووفقاً لمصادر مقربة من الصحيفة، اجتمعت الإدارة العليا للنادي لساعات عدة بعد المباراة في مكاتب البرنابيو لتقرير ما إذا كان المدرب سيبقى في منصبه".

"لم يتمكن ريال مدريد سوى من تحقيق فوز واحد في آخر خمس مباريات في الدوري الإسباني، وتحول من تصدر الدوري بفارق خمس نقاط عن برشلونة إلى التأخر عن أكبر منافسيه بأربع نقاط. كل ذلك في غضون شهر ونيف".

"الاجتماع، الذي استمر لما بعد الواحدة صباحاً، أفضى إلى نتيجة واحدة: المباراة ضد مانشستر سيتي هي الفرصة الأخيرة لألونسو؛ فالعلاقة بين غرفة الملابس والمدرب غير قابلة للإصلاح".

"وبدأ ريال مدريد بالفعل في مسح السوق بحثاً عن بديل. ويبرز اسمان في قائمة المرشحين المفضلين: زين الدين زيدان ويورغن كلوب".

يشغل أسطورة ليفربول، كلوب، حالياً منصب رئيس كرة القدم العالمية في شركة "ريد بول". وقد أظهر الألماني رغبة ضئيلة في العودة إلى ضغوط وتوترات التدريب، رغم أن عرضاً لتدريب ما يمكن اعتباره أكبر نادٍ في العالم سيكون بلا شك من الصعب تجاهله.

في غضون ذلك، يمكن لزيدان أن يتولى المسؤولية مؤقتاً حتى نهاية الموسم الحالي. ومن غير المرجح توقيع عقد لفترة أطول من ذلك، حيث يُفهم على نطاق واسع أن زيدان يضع عينيه على خلافة ديدييه ديشامب كمدرب للمنتخب الفرنسي بعد كأس العالم 2026.

وفي أعقاب الهزيمة أمام سيلتا فيغو، كتبوا: "وقف تشابي ألونسو على مسرح ريال مدريد بملامح متجهمة ونظرة تائهة، محاولاً يائساً إيجاد حل لمشكلة تستمر في التفاقم".

وأضافت صحيفة "ماركا": "أحبطت الجدران الدفاعية كل المحاولات، ولم يتمكن ريال مدريد من فرض أسلوبه ضد خصوم متكتلين بإحكام، مما يسلط الضوء على أن المدرب لم يجد بعد الصيغة لفك شيفرة الفريق في اللحظات الحاسمة".

وتابعت: "الضربة ليست إحصائية فحسب: فخسارة سجلهم الخالي من الهزائم على أرضهم قبل استضافة مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا ترسل تحذيراً مقلقاً حول قدرة ريال مدريد على الحفاظ على صلابته وحول الضغط المتزايد على ألونسو".