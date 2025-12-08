المغرب ينتزع الصدارة من السعودية في «القمة الكبيرة».. ويتأهلان معاً

حقق المنتخب المغربي فوزا ثمينا على نظيره السعودي بهدف دون مقابل سجله كريم البركاوي في الدقيقة 11، في ختام منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب، ليحسم صدارة المجموعة ويصعد إلى الدور ربع النهائي مع المنتخب السعودي الذي حجز بطاقة التأهل الثانية.

وجاء هدف المباراة ليمنح «أسود الأطلس» النقاط الثلاث، رافعا رصيده إلى 7 نقاط من ثلاث مباريات، بعد مشوار قوي شهد تفوقا واضحا دون تلقي أي خسارة، فيما توقّف رصيد المنتخب السعودي -الذي أهدر ضربة جزاء- عند ست نقاط ليحتل المركز الثاني ويضمن التأهل رغم خسارته في الجولة الأخيرة.

وفي المباراة الثانية، ضمن المجموعة ذاتها، حقق منتخب عُمان فوزًا على نظيره جزر القمر بنتيجة 2-1، ليصل إلى 4 نقاط في المركز الثالث، غير أن الفوز لم يكن كافيًا لمزاحمة المتصدرين على بطاقتي التأهل، فيما ودّع منتخب جزر القمر المنافسات بعدما بقي دون رصيد من النقاط.

وبهذه النتائج، أسدل الستار على منافسات المجموعة الثانية بتأهل منتخبي المغرب والسعودية إلى ربع نهائي كأس العرب، بعدما قدّما أداءً ثابتًا ومتميزًا خلال دور المجموعات، في حين غادر منتخبا عُمان وجزر القمر البطولة مع انتهاء مشوار الدور الأول.