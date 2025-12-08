محمد صلاح يغادر ليفربول.. «الإعلان قريباً جداً»

أوشكت العلاقة بين النجم المصري محمد صلاح ونادي ليفربول الإنجليزي على النهاية، بعد تصاعد الأزمة بين الطرفين إثر التصريحات التي أطلقها «الفرعون» أخيراً ضد النادي والمدرب الهولندي أرني سلوت.

ونقل الحساب الرسمي لـ«العين الرياضية» تصريحات لخبير انتقالات اللاعبين في أوروبا الإيطالي فابريزيو رومانو قال فيها: «أن العلاقة بين النجم المصري محمد صلاح وناديه ليفربول باتت على وشك النهاية»، مشيراً إلى أن «الإعلان الرسمي سيكون قريباً جداً».

وأوضح فابريزيو رومانو أن «تطورات الساعات الأخيرة تشير إلى أن مستقبل صلاح يسير نحو تغيير كبير».

وأكمل خبير انتقالات اللاعبين الموثوق: «صلاح لن يكون ضمن قائمة ليفربول لمباراة إنتر ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا وهذا القرار سيكون بداية النهاية بين اللاعب والنادي»، في إشارة إلى أن الابتعاد عن الفريق في مباراة بهذه الأهمية ليس أمراً عابراً في سياق مفاوضات التجديد أو الانتقال.

ويُعد محمد صلاح أحد أبرز نجوم ليفربول خلال السنوات الأخيرة، لكن مستقبل اللاعب ظل محور جدل كبير في ظل التكهنات حول انتقاله المحتمل إلى نادٍ جديد قبل نهاية الموسم.

وكان صلاح قد خرج عن صمته بعد مشاركته بديلاً في مباراة ليفربول الأخيرة أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، معترفاً بأنه يشعر بإحباط كبير لجلوسه المتكرر على دكة البدلاء، ومتهما إدارة النادي بعدم الوفاء بوعودها تجاهه وعدم حمايته في المرحلة الماضية، وزاد الطين بلة بتأكيده أن علاقته بالمدرب آرني سلوت انتهت، معتبراً أن استبعاده من التشكيلة الأساسية «غير عادل».

يذكر أن محمد صلاح صنع لنادي ليفربول تاريخاً جديداً أعاده للواجهة العالمية من جديد منذ قدومه من نادي روما عام 2017، وارتبط بعلاقة قوية مع جماهير «أنفيلد»، خصوصاً أنه أصبح ثالث الهدافين التاريخيين للنادي خلف إيان راش وروجر هانت، وقاد الفريق للعودة إلى منصات التتويج المحلية وقاده أيضاً للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من الإنجازات التي حققها محمد صلاح لليفربول، أصبح محمد صلاح في مهب الريح، وبات الطلاق وشيكاً بين أفضل لاعب إفريقي وعربي لعب في الدوري الإنجليزي والنادي العريق الذي تناسى بصمات الذهب لـ«الفرعون المصري».