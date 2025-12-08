روني: محمد صلاح أخطأ في كل شيء

دخل واين روني، مهاجم المنتخب الإنجليزي ونجم مانشستر يونايتد السابق، على خط الأزمة الأخيرة بين محمد صلاح وناديه ليفربول، موجهاً انتقادات حادة لنجم المنتخب المصري.

وفي حديثه خلال بودكاست خاص به، قال روني: "محمد صلاح يدمر تاريخه في ليفربول. سيكون من المحزن أن يهدر كل شيء. لقد أخطأ في كل شيء".



وطالب نجم الشياطين الحمر السابق باتخاذ موقف حاسم، قائلًا: "اذهب إلى كأس أمم إفريقيا ودع الأمور تهدأ. إذا كنت مكانه (آرني سلوت)، لما كان من الممكن أن يكون في الفريق.. على المدرب أن يظهر سلطته ويقول له: أنت لن تسافر مع الفريق. ما قلته غير مقبول".



وتأتي تصريحات روني في وقت أشارت فيه تقارير صحفية إلى أن ليفربول لا يخطط حالياً للاستغناء عن صلاح، وأن استبعاده أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا جاء كردة فعل طبيعية على تصريحاته الأخيرة.



وكان محمد صلاح قد أعرب عن استيائه من طريقة تعامل إدارة ليفربول والمدرب آرني سلوت معه، وقال في تصريحات لوسائل الإعلام في وقت سابق، إنه يشعر كما لو كان قد "تمت التضحية به" بعد الأداء المخيب للفريق هذا الموسم.