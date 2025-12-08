بوقرة: مواجهة العراق اختبار لمعرفة إمكانيات منتخب الجزائر في كأس العرب

وصف مدرب منتخب الجزائر، مجيد بوقرة، المنتخب العراقي بـ"الجيد" وأنه "أحد أكبر المنتخبات في آسيا"، معتبراً أن المواجهة المرتقبة بين المنتخبين غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة لكأس العرب، ستكون قوية وصعبة على المنتخبين من أجل التأهل إلى الدور المقبل.

وقال في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين: "ستكون المباراة أيضا بمثابة المعيار للمنتخب الجزائري لمعرفة إمكانياته في كأس العرب"، واصفا كل مباريات البطولة بـ" الديربي" وبالقوية.

وأضاف "المنتخب الجزائري سيلعب كل مباراة باعتبارها مباراة نهائي".

وأشار مدرب الجزائر إلى أن "المنتخب العراقي يعد مختلفا في كل بطولة لكونه يتميز بالشراسة ويقدم أقصى جهد ممكن".