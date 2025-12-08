مدرب الكويت: مباراتنا مع منتخب الإمارات صعبة.. وننتظر تعثر المصري أمام الأردني

قال مدرب المنتخب الكويتي، البرتغالي هيليو سوزا، إن مواجهة منتخب الإمارات غداً ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في كأس العرب تُعد تحدياً جديداً لـ"الأزرق" في البطولة، مشدداً على صعوبتها، لكن فريقه سيعمل على تقديم أفضل ما لديه، مؤكداً أن المنتخب الكويتي لا تزال لديه فرصة للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأوضح سوزا أنه يحضّر لاعبيه بشكل جيد ليكونوا في أفضل حالاتهم واللعب من أجل الفوز، مشيراً إلى أن الكويت خسر مباراة واحدة فقط وكانت أمام الأردن، أحد أفضل منتخبات البطولة والمتأهل إلى كأس العالم 2026.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي: «منتخب الإمارات قوي، وأعتقد أن منتخب مصر بإمكانه الفوز على الأردن ولكن ننتظر تعثر (الفراعنة)، لذلك يجب أن نركّز على مباراتنا أمام الإمارات من أجل التأهل. نحن نواجه منتخبات تملك دوريات محترفة، بينما الدوري الكويتي ليس محترفاً».

وتابع: «رغم أن تصنيف المنتخب الكويتي عالمياً متأخر، إلا أن المنتخب يتطور للمستقبل، ونحن نسير في الطريق الصحيح. نحتاج إلى تغيير بعض الأمور، وتغيير عقلية اللاعبين، والقتال في كل مباراة لتحقيق نتائج إيجابية».

وأكد أن المنتخب الكويتي يسعى إلى أن يكون المبادر في المباراة.