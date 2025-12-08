مباراة مصر والأردن.. طولان يقر بصعوبة المواجهة والسلامي يؤكد جاهزية "النشامى" لتعزيز الصدارة

أقر المدير الفني للمنتخب المصري، حلمي طولان، بصعوبة المواجهة أمام منتخب الأردن في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، مؤكداً أن المباراة ستكون حاسمة لتحديد المنتخب الذي سيرافق "النشامى" إلى الدور الثاني. وفي المقابل، شدد المدير الفني للمنتخب الأردني، جمال السلامي، على جاهزية لاعبيه لتحقيق الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة.

وأوضح طولان أن المنتخب الأردني يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ما يزيد من صعوبة مهمة "الفراعنة" في هذا اللقاء المصيري. وأضاف أن الجهاز الفني سيجري بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في اللاعبين وقدرتهم على تقديم أداء أفضل. كما تقدم بالاعتذار للجماهير المصرية بسبب النتائج غير المرضية، قائلاً: "لا أتنصل من المسؤولية، وأنا مسؤول عما يحدث لفريقي".

من جانبه، أكد جمال السلامي أن هدف المنتخب الأردني هو الفوز وتعزيز الصدارة، مشيراً إلى احتمال إجراء تغييرات على التشكيلة الأساسية بهدف إراحة بعض اللاعبين وتجنب حصولهم على بطاقات قد تؤثر على مشاركتهم في الأدوار المقبلة.

وأضاف السلامي أن مواجهة المنتخب المصري ستكون قوية، وأن الجهاز الفني سيعمل على دراسة أسلوب لعب "الفراعنة" لاعتماد التشكيل الأنسب لهذه المباراة التي تُعد مفصلية في تحديد صاحب المركز الثاني في المجموعة.



ويتقابل المنتخبان غداً الثلاثاء على استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، عند الساعة 6:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

يُذكر أن المنتخب الأردني يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على الإمارات والكويت، فيما يحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد نقطتين بعد تعادله مع الكويت والإمارات التي تأتي في المركز الثالث. أما المنتخب الكويتي فيحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة.