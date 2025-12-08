راموس يُنهي مسيرته مع مونتيري المكسيكي

أكد الإسباني سيرخيو راموس أنه لن يجدد عقده مع مونتيري المكسيكي في عام 2026، بعد انضمامه إليه في فبراير الماضي.

ويغادر راموس (39 عاماً)، حامل لقب كأس العالم 2010، والمتوّج بدوري أبطال أوروبا أربع مرات مع ريال مدريد، بعد خروج فريقه من نصف نهائي البطولة الشتوية في الدوري المكسيكي.

وينظم الدوري المكسيكي، على غرار العديد من دول أميركا اللاتينية، بطولتين في العام الواحد: بطولة افتتاحية وأخرى ختامية.

ولم يكشف راموس عن خطوته المقبلة، لكن تقارير صحافية أشارت إلى أنه يأمل في العودة إلى أحد الأندية الأوروبية، بهدف الترشح للمشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب إسبانيا.