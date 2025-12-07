تأهل فلسطين وسورية لدور الثمانية.. وتونس وقطر تودعان كأس العرب

تأهل منتخبا سورية وفلسطين إلى دور الثمانية بكأس العرب لكرة القدم بتعادلهما سلبيا في الجولة الختامية للمجموعة الأولى اليوم الأحد، فيما ودع المنتخبان التونسي والقطري من الدور الأول على الرغم من انتصار "نسور قرطاج" بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة يتساوى المنتخبان برصيد خمس نقاط لكل منهما، وإن كانت الصدارة من نصيب منتخب فلسطين بفارق الأهداف المسجلة خلال مشواره في دور المجموعات نظرا لإنتهاء المباراة بالتعادل السلبي وتساويهما في فارق الأهداف في المجمل.

وفي المباراة الافتتاحية فازت فلسطين 1-صفر على قطر قبل أن تتعادل 2-2 مع تونس في الجولة الماضية، أما سورية ففازت 1-صفر على تونس قبل أن تتعادل 1-1 مع قطر.

واحتلت تونس المركز الثالث بأربع نقاط بعد فوزها 3-صفر على قطر البلد المنظم الذي يتذيل الترتيب بنقطة واحدة.