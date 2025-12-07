فلسطين وسورية يتأهلان إلى ربع نهائي كأس العرب

تأهل منتخبا فلسطين وسورية إلى ربع نهائي كأس العرب في ختام مباريات المجموعة الأولى، بينما ودع المسابقة منتخبا قطر وتونس.

وتصدى "الفدائي" المجموعة برصيد خمس نقاط، عقب تعادله مع "نسور قاسيون" من دون أهداف، ليصل المنتخب السوري إلى الرصيد نفسه من النقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف.

في المقابل جاء منتخب تونس في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بعدما تغلب على نظيره القطري بثلاثة أهداف دون رد، ليتوقف رصيد "العنابي" عند نقطة واحدة في المركز الرابع.