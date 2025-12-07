ملياردير مصري-بريطاني يسعى لضم صلاح إلى ناد أميركي

كشفت تقارير رياضية أن نادي سان دييغو في الدوري الأميركي لكرة القدم أبدى اهتمامًا بضم النجم المصري محمد صلاح.

ويملك النادي السير محمد منصور، الملياردير البريطاني من أصل مصري، الذي يرغب بشدة في التعاقد مع مواطنه صلاح.

وووفقاً لموقع "teamtalk" يأتي هذا الاهتمام كخيار بديل للاعب خارج إطار الدوري السعودي، في ظل تزايد التكهنات حول مستقبل صلاح مع ليفربول بعد تصريحاته الأخيرة التي أشار فيها إلى شعوره بأن "النادي ألقى به تحت الحافلة".