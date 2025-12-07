ناديان سعوديان يتنافسان على ضم محمد صلاح

دخل نادي الهلال السعودي بقيادة المدرب سيموني إنزاغي في سباق ضم النجم المصري محمد صلاح، منافسًا بذلك نادي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي.

وأكدت مصادر مقربة لموقع "teamtalk" البريطاني أن الهلال مستعد لإفساح المجال لصلاح رغم اكتمال حصته من اللاعبين الأجانب، مشيرة إلى أن هذا الأمر "ليس مشكلة" بالنسبة للنادي الأزرق.

ويأتي اهتمام الهلال في ظل إمكانية انتقال صلاح إلى الدوري السعودي في يناير المقبل، بعد تدهور علاقته مع ناديه الإنجليزي ليفربول.