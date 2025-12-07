آخر تطورات أزمة محمد صلاح "المتصاعدة".. ليفربول يتحرك بقرار حاسم!

تتسارع التطورات داخل نادي ليفربول الإنجليزي عقب التصريحات غير المسبوقة التي أدلى بها محمد صلاح، والتي انتقد فيها إدارة النادي ومدربه الهولندي آرني سلوت، لتتحول الأزمة إلى منعطف خطير قد يحدد مستقبل الطرفين خلال أيام قليلة.

وكان صلاح قد خرج عن صمته بعد مشاركته بديلاً في مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، معترفاً بأنه يشعر بإحباط كبير لجلوسه المتكرر على دكة البدلاء، ومتهما إدارة النادي بعدم الوفاء بوعودها تجاهه وعدم حمايته في المرحلة الماضية، وزاد الطين بلة بتأكيده أن علاقته بالمدرب آرني سلوت انتهت، معتبراً أن استبعاده من التشكيلة الأساسية "غير عادل"، ما يجعل من إمكانية رحيله عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أمراً وارداً بقوة.

وذكر حساب (Indykaila News) على منصة "إكس" إن "الجهاز الإداري في ليفربول عقد اجتماعاً عاجلاً اليوم بحضور المدرب سلوت، لمناقشة تبعات تصريحات صلاح وتقييم الوضع داخل غرفة الملابس، وتشير المعلومات إلى وجود توجه داخل الإدارة لاستبعاد محمد صلاح من قائمة مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، بوصفه أول ردّ فعل مباشر على التصريحات التي أحدثت صدى واسعاً داخل النادي".

يذكر أنه محمد صلاح صنع لنادي ليفربول تاريخاً جديداً أعاده للواجهة العالمية من جديد منذ قدومه من نادي روما عام 2017، وارتبط بعلاقة قوية مع جماهير "أنفيلد"، خصوصاً أنه أصبح ثالث الهدافين التاريخيين للنادي خلف إيان راش وروجر هانت، وقاد الفريق للعودة إلى منصات التتويج المحلية وقاده أيضاً للفوز بدوري أبطال أوروبا.

ولكن العلاقة حالياً أوشكت على النهاية غير السعيدة، فهل يحضر الطلاق بين محمد صلاح وليفربول؟ أم أن حلولاً عاجلة في الطريق والتهدئة ستكون عنوان المرحلة المقبلة؟.