ميسي يرفع كأس الدوري الأمريكي للمرة الأولى في تاريخ إنتر ميامي (فيديو)

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي إلى الفوز بلقب مسابقة كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي، وذلك بعد فوزه على فانكوفر وايتكابس (3-1)، في النهائي الذي جرى اليوم الأحد، على ملعب "تشيس".

وقال ميسي في تصريحات لموقع "يورو سبورت": "لحظة رائعة ومؤثرة لنا، ولأهل ميامي، أن نحقق هدفنا في الدوري الأمريكي، إنه ناد جديد تماما، إن صح التعبير، عندما لعبنا له سابقا، نحن محظوظون بعد الفوز باللقب لكن هذا كان هدفنا الحقيقي هو الفوز والتربع على قمة الدوري، ولحسن الحظ حققناه".

وأضاف: "لقد كنا محظوظين باللعب على أرضنا، وهو ما كان بمثابة فرحة كبيرة بالنسبة للجمهور، لذلك يتعين علينا الاستمتاع به".