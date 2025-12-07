عرض سعودي خيالي لمحمد صلاح.. 200 مليون دولار سنويًا وحق ملكية نادٍ

كشفت مصادر سعودية مطلعة لموقع "teamtalk" البريطاني، أن الدوري السعودي يستعد لتقديم عرض مذهل لمحمد صلاح يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) سنويًا، مع منحه دور سفير للسياحة في المملكة العربية السعودية، على غرار لاعب فريق النصر كريستيانو رونالدو.

ووفقاً لموقع "teamtalk"، سيشمل العرض الضخم أيضًا حق الملكية الجزئية لأحد الأندية في المستقبل، بالإضافة إلى دعم استثماراته في كرة القدم عبر العالم العربي. ويأتي هذا العرض بعد تصريحات صلاح الأخيرة التي عبر فيها عن استيائه من وضعه في ليفربول.