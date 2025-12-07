الأهلي المصري يتحرك لضم نجم الأردن "الفنان" يزن النعيمات

بدأت إدارة النادي الأهلي المصري خطوات جدية للتعاقد مع مهاجم المنتخب الأردني يزن النعيمات بعد تألقه اللافت مع "النشامى" في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حالياً في قطر، وقيادته لمنتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي.

وانضم يزن النعيمات إلى العربي القطري في أغسطس 2024، بعقد يمتد حتى يونيو 2027، ما يجعل اللاعب مرتبطاً بالنادي لمدة طويلة نسبيا، وبالتالي فإن رحيله يحتاج إلى اتفاق مالي واضح أو تفعيل شرط جزائي يسمح بانتقاله خارج النادي.

وقالت صحفية "الدستور" المصرية إنه رغم تمسك نادي العربي باللاعب الأردني فإن وجود شرط جزائي قد يقترب من مليون دولار يمكن لأي نادٍ دفعه لإتمام الصفقة بشكل مباشر، ما يفتح الباب أمام الأهلي للتحرك باتجاه ضم اللاعب في ظل رغبة الإدارة في التعاقد مع مهاجم أجنبي جاهز لدعم الفريق.

يذكر أن النعيمات سجل هدف فوز الأردن على المنتخب الإماراتي 2-1 في الجولة الأولى من كأس العرب، التي حقق فيها منتخب بلاده انتصارين (على الكويت 3-1) ليضمن صدارة المجموعة الثالثة قبل خوض الجولة الأخيرة أمام المنتخب المصري.