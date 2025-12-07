أسطورة الكرة العراقية يشعلها: "لو ميسي عراقي لن يحصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا"! (فيديو)

أثار أسطورة الكرة العراقية نشأت أكرم جدلاً واسعاً بتصريحه الغاضب من عدم حصوله على جائزة أفضل لاعب في في آسيا في عام 2007، مشدداً على أنه كان أجدر بها من النجم السعودي ياسر القحطاني في وقت ذلك الوقت، فيما نال نشأت أكرم المركز الثاني، ومواطنه يونس محمود المركز الثالث.

وقال نشأت أكرم لبرنامج المجلس الذي يبث على قناة الدوري والكاس القطرية: "جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2007 سُلبت مني.. كنت بطل آسيا، وأفضل لاعب في مباراتين بالبطولة، منهما المباراة النهائية، وكذلك أفضل لاعب في 4 مباريات ببطولة دوري أبطال آسيا".

برنامج المجلس |

نشأت أكرم: جائزة أفضل لاعب في آسيا 'انسلبت' منّي

وأوضح النجم العراقي السابق: "كنت أنا الأفضل بالأرقام، لكنني لم أكن أمتلك نفوذاً في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأؤكد لكم من هنا حتى بعد 20 عاماً، لو حصل (ليونيل) ميسي على الجنسية العراقية، لن يحصل على الجائزة".

وأكمل: "لست حزينا من تتويج ياسر القحطاني بالجائزة، فهو يستحقها، وقد هنأته وصافحته على المسرح عند التتويج بها، وقلت له إنه يستحق الفوز بها، فهي لم تذهب إلى لاعب لم يستحقها، ولكن كان يجب أن يفوز بالجائزة واحد إما أنا أو يونس محمود، فبالأرقام كنا نحن الأفضل".

يذكر أن منتخب العراق فاز بكأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه عام 2007، عقب الفوز على المنتخب السعودي في المباراة النهائية بهدف يونس محمود.