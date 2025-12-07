محمد يصعّد أزمته مع ليفربول: النادي يرمي بي تحت الحافلة

صعّد النجم المصري محمد صلاح من لهجته تجاه نادي ليفربول، بعدما عبّر بشكل واضح عن إحباطه وغضبه من وضعه الحالي داخل الفريق، مؤكدًا أنه يشعر بأن النادي «يرمي به تحت الحافلة»، في إشارة إلى تحميله مسؤولية لا يتحملها، وذلك عقب تعادل «الريدز» مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد صلاح أن النتيجة جاءت محبطة، خاصة بعد تقدم ليفربول بهدفين في بداية المباراة، قبل استقبال أهداف وصفها بـ«التافهة»، مشددًا على أن هذه الأخطاء كانت تحدث حتى في الفترات التي كان يشارك فيها أساسيًا، رافضًا استخدام ما جرى للدفاع عن نفسه.

وتحدث قائد منتخب مصر بصراحة عن وضعه الفني، قائلاً إن الجلوس على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي هو أمر غير مسبوق في مسيرته، مضيفًا: «أنا محبط جدًا… قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع يعلم ذلك، وخاصة في الموسم الماضي، لكنني اليوم أجلس على الدكة ولا أعرف السبب».

وأضاف صلاح: «يبدو وكأن النادي يرمي بي تحت الحافلة، وهناك من يريد تحميلّي كل اللوم»، كاشفًا في الوقت ذاته عن وعود تلقاها من إدارة ليفربول خلال الصيف الماضي لم يتم تنفيذ أيٍّ منها حتى الآن.

وفي جانب إنساني مؤثر، كشف صلاح أنه تواصل مع والدته قبل المباراة وطلب منها الحضور، رغم علمه المسبق بعدم مشاركته أساسيًا، قائلاً لها: «لا يهم إن لعبت أو لم ألعب، سأستمتع»، مؤكدًا أن المباراة المقبلة في آنفيلد قد تكون وداعه الأخير قبل التوجه إلى المشاركة في كأس أمم أفريقيا.

ولم يستبعد نجم ليفربول أن تكون هذه المباراة الأخيرة له بقميص «الريدز»، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله، مشددًا في الوقت ذاته على أن حبه للنادي سيبقى دائمًا، وأنه سيشجع ليفربول للأبد مهما كان القرار.

ويأتي ذلك بعد تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبقاء محمد صلاح على دكة البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي، في أزمة مفتوحة قد تعيد رسم العلاقة بين النجم المصري وناديه