كأس العرب.. العراق يتأهل إلى الدور ربع النهائي

حقق المنتخب العراقي انتصاراً ثميناً على المنتخب السوداني بهدفين دون رد، في الوقت القاتل من المباراة التي كانت تتجه نحو التعادل السلبي، وذلك خلال المواجهة التي أقيمت مساء اليوم اليوم السبت على استاد 974 في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس العرب.

ورغم أفضلية المنتخب السوداني في الشوط الأول، فإن المنتخب العراقي قلب مجريات اللقاء لصالحه في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، بفضل التبديلات الناجحة والتدخلات التكتيكية للمدرب الأسترالي غراهام أرنولد. وسجل البديلان مهند علي وأمجد عطوان هدفي الفوز في الدقيقتين 80 و84 على التوالي.

وتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، ليصبح أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، فيما حلّ المنتخب الجزائري ثانياً بأربع نقاط، والسودان ثالثاً بنقطتين، بينما جاء البحرين في المركز الأخير دون رصيد.

وكان منتخب الجزائر، حامل لقب النسخة الماضية، قد حقق فوزاً كبيراً على نظيره البحريني بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثانية.

وظهر المنتخب الجزائري بصورة مميزة، مقدماً أداءً قوياً اتسم بالإثارة وغزارة الأهداف، وفي المقابل، انهار الدفاع البحريني أمام الضغط الهجومي المكثف للخضر.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى أربع نقاط، معززاً حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، فيما بقي المنتخب البحريني دون نقاط بعد مباراتين، ليودّع رسمياً المنافسة، رغم تبقي مباراة له أمام السودان يوم الثلاثاء المقبل لحساب الجولة الثالثة.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين بواسطة تقنية الفيديو؛ الأول للبحرين سجله عبدالله الخلاصي في الدقيقة الثامنة بداعي التسلل، والثاني للجزائر سجله بن دبكة في الدقيقة 55 بسبب وجود مخالفة.