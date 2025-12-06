منتخب الأردن يهزم الأزرق الكويتي ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب

لحق المنتخب الأردني بنظيره السعودي إلى الدور الثاني من بطولة كأس العرب «قطر 2025»، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على نظيره الكويتي 3-1، اليوم السبت، ليعزز صدارته للمجموعة الثالثة ويحسم تأهله دون انتظار نتيجة مباراته الأخيرة أمام منتخب مصر المقررة الثلاثاء المقبل.

وسجّل مهند محمود أحد أجمل أهداف البطولة، بعد كرة ثابتة مرّرها له يزن النعيمات، ليطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مُعلناً تقدم «النشامى» في الدقيقة 17.

وواصل لاعبو المدرب المغربي جمال السلامي ضغطهم الهجومي، إذ كاد محمود المرضي أن يضيف الهدف الثاني بعد تسديدة خطيرة من داخل منطقة الست ياردات، لكن القائم تدخل وحرم المنتخب الأردني من توسيع الفارق.

وفي الشوط الثاني، عزّز سعد الروسان النتيجة بعدما استغل خطأ دفاع الكويت في إبعاد الكرة، ليسدد كرة قوية في الدقيقة 49، مانحاً الأردن الأفضلية بارتياح أكبر.

وجاء الدور على نجم المنتخب الأردني علي علوان ليسجّل هدفاً ثالثاً إثر خطأ دفاعي جديد، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو لتلغي الهدف بداعي التسلل.

وقبل النهاية بسبع دقائق، زاد المهاجم الكويتي، يوسف ناصر، من اثارة المباراة، بتسجيله هدفا لتقليص الفارق من ضربة رأس سكنت على يسار الحارس «84»، غير أنّ علي علوان لم يُمهل الفريق الكويتي فرصة لالتقاط أنفاسه، إذ انطلق في هجمة مرتدة خاطفة واخترق الخطوط الخلفية للأزرق، قبل أن يتحصل على ضربة جزاء نفّذها بنجاح «90+7».

وبهذه الخسارة تجمد رصيد المنتخب الكويتي عند نقطة واحدة.