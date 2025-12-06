أنظار العالم تتجه إلى أبوظبي في انتظار حسم لقب بطولة الفورمولا 1

تتجه أنظار عشاق سباقات السيارات غداً، صوب مضمار ياس مارينا في أبوظبي لمتابعة السباق الختامي لموسم سباقات سيارات فورمولا 1، حيث يشتعل الصراع على لقب فئة السائقين بين الثلاثي البريطاني لاندو نوريس، والأسترالي أوسكار بياستري، ثنائي مكلارين، وحامل اللقب الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.

وكان فريق مكلارين نجح في حسم لقب فئة المصنعين لهذا الموسم بفضل الأداء الرائع والتناسق المستمر بين سائقيه.

ويتصدر نوريس ترتيب فئة السائقين برصيد 408 نقطة، يليه فيرستابن بـ 396 نقطة، ثم بياستري بـ 392 نقطة.

وأظهرت نتائج التجارب الحرة الأولى في أبوظبي أن نوريس يملك وتيرة قوية، حيث تصدّر التجربتين الحرتين الأولى والثانية أمام فيرستابن بقليل، ما يمنحه دفعة معنوية مهمة في السباق المرتقب.

ويعد مضمار ياس مارينا في أبو ظبي مميزاً، بطبيعته التي تجمع بين المنعطفات البطيئة والسريعة ومسارات مستقيمة طويلة، إضافة إلى أن السباق غالبا يبدأ في ضوء النهار وينتهي في الليل، ما يضيف تحديا إضافيا على إعداد الإطارات ومدى التوازن الديناميكي للسيارة. هذا المزيج يجعل التكتيك وإدارة الإطارات أحد مفاتيح الفوز.

وكان لدى لاندو نوريس فرصة لحسم اللقب في سباق جائزة قطر الكبرى الأسبوع الماضي، لكن خطأ في استراتيجية التوقف في مركز الصيانية من فريق ماكلارين منح الفوز لفيرستابن، مما عزز فرصه في الدفاع عن لقبه، بينما جاء أوسكار بياستري في المركز الثاني ونوريس في المركز الرابع في قطر.

ومع فارق 12 نقطة فقط بين المتصدر نوريس وفيرستابن قبل الختام، و16 نقطة بين نوريس وبياستري، الثالث، فإن كل نتيجة محتملة، ويمكن لأي من السائقين الثلاثة التتويج باللقب.

ويمكن لنوريس أن يتوج باللقب إذا وصل إلى منصة التتويج في أبوظبي. فيما يمكن لفيرستابن التتويج باللقب إذا فاز بالسباق بشرط ألا ينهي نوريس السباق في أول ثلاثة مراكز، كما يمكن لبياستري التتويج باللقب، في حال فوزه باللقب وتعثر نوريس وفيرستابن.

ويمكن لنوريس أن يصبح البريطاني رقم 11 الذي يتوج بلقب فئة السائقين. ويعد فيرستابن هو السائق الهولندي الوحيد الذي توج باللقب، فيما يمكن أن يصبح بياستري أول أسترالي يتوج باللقب في آخر 45 عاماً.

ومنذ بداية الموسم فضل فريق مكلارين عدم التدخل في اختيار السائق الأول بين نوريس وبياستري لاسيما وأنهما تألقا طوال الموسم، وتركا الأمر للسائقين، ولكن ربما يحتاج أحد السائقين المساعدة من الآخر لحسم اللقب، في ظل التهديد الذي يمثله فيرستابن، ولكن كلاهما تركا الباب مفتوحا لهذا الامر.

وقال نوريس إنه لن يطلب من زميله ترك مركزه لصالحه للتتويج باللقب، حيث أكد: "بصراحة، سأحب هذا، ولكنني لا أعتقد أنني سأطلب هذا لأن الأمر متروك لأوسكار للسماح بهذا أم لا. لا أعتقد أن الأمر متعلق بي".

وأضاف نوريس أنه يعتقد أنه كان سيساعد بياستري إذا كانت الأدوار معكوسة، ولكنه قال إنه لم يناقش مثل هذه المواقف مع الفريق.

وأكد نوريس: "بشكل شخصي، أعتقد أنني سأفعل هذا، فقط لأنني أشهر أنني دائما هكذا، وهذه هي طبيعتي، ولكن هذا الأمر لا يتعلق بي. لن أطلب. لا أريد أن أطلب، لأنني لا أظن أن السؤال عادل بالضرورة".

من جانبه، قال بياستري:" هذا شيء لم نناقشه. لا يوجد لدي إجابة حتى أعلم ما هو متوقع مني".