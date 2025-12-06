السعودية أول المتأهلين بكأس العرب.. وسالم الدوسري "عالمي"

بات المنتخب السعودي أول المتأهلين إلى الدور الثاني من بطولة كأس العرب لكرة القدم بعد فوزه على منتخب جزر القمر 3-1، على ملعب البيت، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وأحرز محمد كنو هدف السعودية الأول بالدقيقة 45+4، فيما أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني (51)، قبل أن يقلص يوسف إبراهيم الفارق بهدف سجله في الدقيقة 63، وأحرز نجم المباراة سالم الدوسري الهدف الثالث للأخضر بالدقيقة 76 بعد مجهود فردي خارق.

وبهذه النتيجة، يرفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط، محتلا صدارة مجموعته ويتأهل إلى دور الثمانية بشكل رسمي، فيما ودع جزر القمر، البطولة، بعد أن ظل دون نقاط.

وكان المنتخب السعودي قد استهل مبارياته بالبطولة بالفوز على عمان، بهدفين لهدف، يوم الثلاثاء الماضي