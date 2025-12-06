الأردن يواجه «ميسي».. المغرب يصطدم بالبرازيل ومصر مع بلجيكا

أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2026 التي سحبت أمس في واشنطن عن مجموعات متباينة للمنتخبات العربية، أقواها للمنتخب الأردني الذي سيصطدم بمنتخب الأرجنتين حامل اللقب بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، والجزائر والنمسا، تليها قوة مجموعة المنتخب المغربي الذي يواجه نظيره البرازيلي المدجج بالنجوم، وهايتي وأسكتلندا.

وتقام النهائيات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو 2026 بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.