رافينيا «المزعج» يقود برشلونة لأفضل مستوياته

ساعدت عودة المهاجم الدولي البرازيلي رافينيا من الإصابة فريقه برشلونة، حامل اللقب، على استعادة أفضل مستوياته وأعادت الفريق الكاتالوني إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم. ومن المرجح أن يكون رافينيا المزعج للمدافعين، الاسم الأول في تشكيلة المدرب الألماني هانزي فليك، خلال الرحلة الصعبة لمواجهة ريال بيتيس اليوم، في سعي برشلونة إلى الابتعاد مؤقتاً ولو لمدة 24 ساعة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الذي يستضيف سلتا فيغو غداً. وسجل رافينيا هدفاً أمام أتلتيكو مدريد في «كامب نو» الثلاثاء الماضي في المرحلة الـ19، في فوز مهم لفريق فليك على منافس مباشر على اللقب، كما صنع هدفين في الانتصار على ألافيس الأسبوع الماضي، في أول مباراة له أساسياً منذ تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في سبتمبر الماضي. وهذا الأسبوع، وجد رافينيا دعماً من المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، الذي قال لشبكة موفيستار بعد الخسارة أمام النادي الكاتالوني «رافينيا يلعب في كل مكان.. يسجل، يضغط. لا أعرف كيف لم يفز بالكرة الذهبية».