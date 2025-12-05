أرنولد قد يغيب عن ريال مدريد شهرين

تعرّض الظهير الأيمن الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد لإصابة في الفخذ، وفق ما أعلن ناديه ريال مدريد، فيما رجحت وسائل إعلام إسبانية غيابه لمدة شهرين.

وكان اللاعب السابق لليفربول قد صنع الهدف الأول للريال في الفوز 3-0 على أتلتيك بلباو، أول من أمس، في أول تمريرة حاسمة له في الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل أن يغادر الملعب في الشوط الثاني بسبب الإصابة.

وأوضح ريال، في بيان، أن الفحوص أظهرت إصابة ألكسندر-أرنولد بـ«تمزق عضلي في مقدمة الفخذ» لساقه اليسرى. وذكرت صحيفة ماركا اليومية أن اللاعب، البالغ 27 عاماً، سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين، ما يعني غيابه عن نحو 10 مباريات، بينها مواجهات في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي وموناكو وبنفيكا الذي يدربه مدرب ريال السابق جوزيه مورينيو.