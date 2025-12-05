بعد ليبرتادوريس.. فلامنغو «بطل البرازيل»

توّج فلامنغو بطلاً للدوري البرازيلي بفوزه على سيارا 1-0 بهدف الجناح، سامويل لينو، على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، بعد أربعة أيام من إحرازه لقب كوبا ليبرتادوريس، للمرة الرابعة في تاريخه، على حساب مواطنه بالميراس.

ورفع فلامنغو رصيده إلى 78 نقطة متقدماً بفارق خمس نقاط عن بالميراس، قبل جولة من النهاية.

هو اللقب الثامن في تاريخ أكثر الأندية البرازيلية شعبية بعد أعوام 1980 و1982 و1983 و1992 و2019 و2019 و2020، ليتساوى مع سانتوس، فيما يتقدم عليهما بالميراس بـ12 لقباً.

وبات فلامنغو أوّل نادٍ برازيلي يحرز أربعة ألقاب في كوبا ليبرتادوريس، المعادلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.