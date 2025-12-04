تعادل بطعم الفوز لسورية أمام قطر.. "خريبين نجم العرب"

حقق المنتخب السوري تعادلاً بطعم الفوز على نظيره القطري 1-1، اليوم الخميس، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة "كأس العرب 2025"، المقامة حالياً في قطر وتمتد حتى 18 نوفمبر الجاري.

وجاء هدف قطر في الدقيقة 77 عبر اللاعب البديل أحمد علاء، قبل أن يعادل "نسور قاسيون" النتيجة عبر نجم البطولة لاعب الوحدة الإماراتي عمر خريبين في الدقيقة 89.

كما شهدت الجولة، ولحساب المجموعة ذاتها، مواصلة المنتخب الفلسطيني أدائه القوي، بعدما نجح في قلب تأخره أمام نظيره التونسي بهدفين دون رد إلى الخروج متعادلاً بنتيجة (2-2).

وأدت نتيجتا التعادل إلى دخول كل من منتخبي سورية وفلسطين في شراكة على صدارة فرق المجموعة برصيد أربع نقاط لكل منهما، بفارق ثلاث نقاط عن كل من منتخبي قطر وتونس، خصوصاً أن كلاً من "العنابي" و"نسور قرطاج" خسرا مباراتهما الافتتاحية أمام فلسطين وسورية بالنتيجة ذاتها (1-0).

وجاءت البداية سريعة من أصحاب الأرض، مع محاولة استغلال الثغرات الدفاعية للمنتخب السوري بالاختراق عبر الأجنحة، وكادت تثمر في الدقيقة 22 عبر تسديدة قوية للجناح الأيمن محمد وعد من حدود خط الستة أمتار، إلا أن محاولته افتقرت للدقة. وتكرر المشهد في الدقيقة 25 عبر الجناح الأيسر طارق سلمان الذي سدد من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة جاورت القائم الأيمن لحارس منتخب سورية إلياس هدايا.

وتحسن أداء "نسور قاسيون" تدريجياً، وبدأ اللاعبون التحرر من عامل الضغط، وكانت الدقيقة 28 شاهدة على أخطر فرص الشوط الأول، بعدما أرسل مهاجم الوحدة الإماراتي والمنتخب السوري عمر خريبين كرة ساقطة فوق حارس قطر محمد برشام، إلا أن سرعة ارتداد المدافع محمد وعد أنقذت فريقه بإبعاد الكرة من على خط المرمى. واستمر تبادل الضغط بين المنتخبين دون تغيير في النتيجة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وواصل المنتخب القطري ضغطه، وكاد لاعبه همام الأمين يفتتح التسجيل في الدقيقة 55 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن براعة المدافع أحمد فاقه حالت دون دخول الكرة الشباك. وأسفر الضغط القطري في الدقيقة 77 عن هدف التقدم بعد تمريرة عرضية من إدميلسون، ارتقى لها أحمد علاء برأسية ساقطة استقرت في شباك الحارس إلياس هدايا.

وانتفض المنتخب السوري في الدقائق العشر الأخيرة، لينجح عمر خريبين، وبمجهود فردي، في الهروب من الرقابة الدفاعية وإطلاق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنة هدف التعادل.

وتعاود فرق المجموعة الأحد المقبل استكمال مبارياتها في مواجهات حاسمة لحساب الجولة الثالثة والختامية، حيث يلتقي المنتخب القطري نظيره التونسي في التاسعة مساءً، فيما يلتقي في التوقيت ذاته منتخبا سورية وفلسطين.