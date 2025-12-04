فان دايك يعلق على استبعاد محمد صلاح

اعترف الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع وقائد ليفربول الإنجليزي بأن إبعاد زميله المصري محمد صلاح عن التشكيل الأساسي لمباراتين متتاليتين، يجب أن يكون بمثابة تذكير للاعبين بأن لا أحد يضمن مكانه في الفريق.

وظل صلاح على مقاعد البدلاء ولم يشارك في مباراة الأحد ضد وستهام التي فاز فيها ليفربول بهدفين نظيفين، بينما كان على مقاعد بدلاء فريقه أيضا لأول مرة بملعب أنفيلد، في مباراة سندرلاند، لتكون المباراة الثانية على التوالي التي يغيب فيها عن التشكيل الأساسي.

وشارك اللاعب في الشوط الثاني لكنه كان يعاني من أجل تقديم الإضافة، ويستمر بلا أهداف في 5 مباريات.

ورغم أن صلاح سجل 250 هدفا في 8 مواسم لكنه منذ سبتمبر الماضي لم يسجل سوى هدفين، وانعكست حالته المتردية على الفريق بشكل عام.

وقال فان دايك رداً على سؤال بشأن ما كان إبعاد صلاح عن التشكيل الأساسي بمثابة رسالة لغرفة اللاعبين: "لطالما كان الأمر كذلك، إنك لا تملك ضمانة مطلقة، الكل عليه أن يؤدي".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "لطالما كان صلاح يؤدي مع الفريق، لكن هذا قرار المدرب في آخر مباراتين، وكلنا نريد الأفضل لنادينا".

وتابع: "أنا واثق تماماً أن صلاح لا يزال جزءاً كبيراً مما نحاول أن نحققه، لأنه لاعب رائع، وقد أظهر ذلك بشكل مستمر".

وقال فان دايك: "لكننا جميعاً نحاول أن نجد التناغم وهو بحاجة لأن نكون نحن في أفضل حالاتنا، ونحتاج منه أن يكون كذلك، هذا ما نحاول جميعا الوصول إليه".

وواصل: "صلاح لا يزال لاعباً رائعا، ويجب أن نتذكر دائماً أن هناك سبباً لأن يكون ناجحاً للغاية مع النادي، ويجب أن نحترم ذلك".

وقال فان دايك أيضاً: "أريده أن يبقى معنا، كواحد من قادة الفريق، ولست قلقا، فهو مُحبط لكن هذا طبيعي للغاية، فلو لم تكن محبطا عندما لا تلعب مباراتين على التوالي بشكل أساسي، فهناك مشكلة إذن" .