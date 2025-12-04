نجم ليفربول السابق يتوقع موعد رحيل محمد صلاح عن الفريق

توقع لاعب لاعب ليفربول السابق، جيمي ريدناب، أن الدولي المصري ومهاجم "الريدز"، محمد صلاح، قد ينفصل عن النادي في يناير المقبل، بعد وصول العلاقة بين الطرفين إلى "نقطة الانفصال".

وقال ريدناب إن صلاح قد يغادر النادي في الأشهر المقبلة، مضيفاً أنه سيكون مندهشا إذا أكمل اللاعب المصري عقده مع النادي حتى نهايته، ملمحاً إلى إمكانية رحيله في يناير، وفقا لما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأبدى ريدناب تخوفه من أن تنتهي علاقة ليفربول وصلاح بانفصال مرير، بعدما جلس اللاعب ذو الـ33 عاماً على دكة البدلاء للمرة الثانية على التوالي في المباراة التي تعادل فيها ليفربول 1-1 أمام سندرلاند.

وتابع: "سأكون مذهولا إذا أكمل العامين المتبقيين من عقده أو حتى عاماً ونصف. الوضع لن يساعد. لا شيء في كرة القدم قد يفاجئني، سواء رحل في يناير أو في الصيف".

واستبعد المدرب الهولندي آرني سلوت صلاح من التشكيلة الأساسية لليفربول في آخر مباراتين للنادي، فيما يبدو أنه محاكاة لسيناريو "ليفربول دون صلاح".

وواجه صلاح، منذ بداية الموسم، سيلاً عارماً من الانتقادات والدعوات إلى التخلص منه بعد تراجع أدائه واستمرار صيامه التهديفي.

ووقع صلاح، في أبريل الماضي، عقدا جديدا مع الريدز يمتد حتى 2027، وذلك عقب تحقيقه أحد أفضل مواسمه منذ قدومه إلى النادي، إذ أسهم في تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي مسجلا 29 هدفا ومقدما 18 تمريرة حاسمة في 38 مباراة.

ولم يكن اللاعب المصري وحده الذي عانى من تدني المستوى، إذ بدا أن جزءا كبيرا من لاعبي الفريق لم يجدوا إيقاعهم تحت قيادة سلوت، ما ضاعف الضغط على المدرب الهولندي، خصوصا بعد تراكم النتائج السلبية.