العراق يتصدر المجموعة الرابعة بفوز ثمين على البحرين

استهل المنتخب العراقي مشواره في كأس العرب بفوز ثمين على نظيره البحريني بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على استاد 974 في الدوحة، في ختام الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة. وبهذا الفوز حصد العراق أول ثلاث نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة، مستفيدًا من التعادل السلبي بين الجزائر والسودان، بينما بقي المنتخب البحريني من دون رصيد.

وأكمل المنتخب البحريني المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه إبراهيم الختال في الدقيقة 94 إثر تدخل عنيف على لاعب العراق أمجد علي.

وبدأ المنتخب العراقي المباراة بأفضلية واضحة من حيث الأداء الفني والاستحواذ على الكرة والوصول للمرمى، مستفيدًا من التجانس الكبير بين لاعبيه. وترجم «أسود الرافدين» تفوقهم في الشوط الأول بتسجيل هدف التقدم عبر أيمن حسين بعد مرور 10 دقائق فقط، من ضربة رأسية استغل فيها ارتباك الدفاع البحريني وخطأ الحارس.

وواصل العراق ضغطه ليسجل الهدف الثاني عبر مهند علي في الدقيقة 25، حيث ألغاه الحكم في البداية قبل أن يعود ويحتسبه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو «VAR».

وفي الشوط الثاني، استغل المنتخب البحريني تراجع العراق وضغط بقوة، ليتمكن من تقليص الفارق عبر هشام السيد في الدقيقة 79 بعد كرة عرضية استقرت في الشباك. وزاد الهدف من إثارة المباراة، إلا أن المنتخب العراقي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليخرج بفوز مهم في بداية مشواره بالبطولة.