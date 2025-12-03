كأس العرب.. الجزائر تستهل حملة الدفاع عن اللقب بتعادل سلبي مع السودان

استهلت الجزائر حملة الدفاع عن لقب كأس العرب لكرة القدم بالتعادل دون أهداف مع منتخب السودان اليوم الأربعاء بعدما لعبت الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين بعد طرد آدم وناس بينما تعملق حارس السودان البديل محمد النور في الدفاع عن مرماه. وجرت المواجهة على استاد أحمد بن علي في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بكأس العرب (قطر 2025)، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة.

وأخفق المنتخب السوداني في استثمار النقص العددي في صفوف المنتخب الجزائري، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد آدم وناس لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 45.

وجاءت المباراة قوية ومتكافئة وسط حضور جماهيري كبير، حيث ضغط المنتخب الجزائري بحثًا عن هدف، لكنه اصطدم بصلابة الدفاع السوداني ومن خلفه الحارس المتألق محمد النور "أبوجا"، الذي شارك اضطراريًا بعد إصابة الحارس الأساسي منجد النيل أثناء عملية الإحماء قبل انطلاقة اللقاء.

وواصل المنتخب الجزائري محاولاته خلال الشوط الأول بقيادة عادل بولبينة، وبن دبكة، ورضوان بركان، وآدم وناس قبل طرده، إلا أن تماسك الدفاع السوداني حال دون اهتزاز الشباك.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب السوداني استغلال النقص العددي وهدد المرمى الجزائري بعدة فرص خطرة، لكنه لم ينجح في ترجمتها. ورغم النقص العددي، لم يستسلم المنتخب الجزائري، بل بادر بالهجوم لكن محاولاته افتقدت اللمسة الأخيرة.

وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطًا سودانيًا مكثفًا، حيث أهدر عبد الروف يعقوب فرصة هدف محقق في الدقيقة 70، فيما واصل الدفاع الجزائري التصدي للمحاولات السودانية حتى نهاية المباراة.