راموس يغادر مونتيري إلى وجهة غير متوقعة

كشفت صحيفة توتو سبورت أن نادي ​ميلان​ يفكّر في التعاقد مع ​سيرجيو راموس​، المدافع الاسباني المخضرم صاحب الـ39 عاماً، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

أشارت إلى أنّ من ضمن الأسماء التي دخلت قائمة ميلان يوجد اسم مدافع ريال مدريد وإشبيلية السابق سيرجيو راموس، الذي يرغب في العودة إلى أوروبا بعد تجربة قصيرة في الدوري المكسيكي.

وأعلن "المطرقة" أنه لن يمدد عقده مع مونتيري المكسيكي بعد نهاية عقده، ما يجعله لاعباً حراً.

ويطمح قلب دفاع منتخب إسبانيا سابقاً في العودة إلى أجواء الدوريات الأوروبية، من أجل ضمان مكانٍ في تشكيل لويس دي لا فوينتي بكأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ووفقاً لموقع توتو سبورت الإيطالي، فقد أجرى راموس ووكلاء أعماله اتصالات مباشرة مع إدارة إي سي ميلان لاستطلاع إمكانية ضمه في يناير المقبل.

وفي حال إتمام الصفقة، فإنه من المنتظر أن يتم لم شمل راموس مع صديقه السابق في النادي "الملكي" لوكا مودريتش، الذي انتقل إلى صفوف "الروسونيري" في صيف 2025، ويقدم أداءً استثنائياً رغم بلوغه الأربعين عاماً.