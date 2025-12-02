سالم الدوسري يقود السعودية لفوز مثير على عُمان في كأس العرب

قاد النجم السعودي سالم الدوسري منتخب بلاده لتحقيق فوز مثير على عُمان بنتيجة 2-1 في افتتاح مبارياته ضمن المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب، بعد أداء حاسم صنع خلاله هدفي الانتصار، قبل أن يقترب من التسجيل بنفسه في أكثر من مناسبة. وبهذا الفوز، يحصد المنتخب السعودي أول ثلاث نقاط ويتساوى مع المغرب في صدارة المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى.

وجاء الشوط الأول باهتاً وضعيفاً من الجانبين، إذ غابت الخطورة الحقيقية عن المرمى، وسيطر الأداء الحذر على وسط الملعب، لكن الشوط الثاني كان مختلفاً تماماً، حيث ارتفع إيقاع اللعب وزادت الندية والشراسة الهجومية بين المنتخبين، قبل أن يفرض المنتخب السعودي خبرته ويحسم المواجهة.

وظهر سالم الدوسري، أفضل لاعب في آسيا، بصورة لافتة، بعدما صنع الهدف الأول في الدقيقة 55 من عرضية متقنة حولها فراس البريكان داخل الشباك، وفي الدقيقة 77 كرر الدوسري نفس السيناريو بصناعة عرضية ثانية سجل منها صالح الشهري هدف الفوز.

في المقابل، سجل منتخب عُمان هدفه الوحيد في الدقيقة 70 عبر غانم الحبشي الذي ارتقى برأسية جميلة أعادت التوازن مؤقتاً، قبل أن يستعيد «الأخضر» تقدمه.

وكاد سالم الدوسري أن يضيف هدفاً رائعاً في الدقيقة 90 بعد تسديدة قوية ارتطمت بالقائم، قبل أن ينجح في تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 95 من انفراد صريح، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.

وبهذا الانتصار، يتصدر المنتخب المغربي المجموعة بفارق الأهداف بعد فوزه على جزر القمر 3-1، يليه المنتخب السعودي بنفس الرصيد من النقاط، ما يمهد لصراع قوي على بطاقتي التأهل خلال الجولتين المقبلتين.