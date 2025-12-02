تالاييتش: منتخب البحرين سيُظهر إمكاناته وخبراته خلال كأس العرب

أكد مدرب منتخب البحرين لكرة القدم، دراغان تالاييتش، أن فريقه يتطلع إلى تقديم مباراة قوية والاستمتاع بالأداء خلال مواجهته المرتقبة غدًا أمام منتخب العراق، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة في كأس العرب 2025.

وقال تالاييتش خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «سنكون إيجابيين في الملعب، ولن نلعب بطريقة سلبية. لدينا إمكانات جيدة وخبرات تراكمت على مدار السنوات، وسنظهرها خلال البطولة».

وأضاف مدرب البحرين أن المنتخب يستهدف الخروج بنتيجة إيجابية وبداية قوية تعزز طموحاته في المنافسة.

وعند سؤاله من أحد الصحافيين العراقيين عن رأيه في موقع منتخب العراق لو كان ضمن مجموعة البحرين في تصفيات كأس العالم بجانب السعودية واليابان، اكتفى تالاييتش بابتسامة قبل أن يشير إلى احترامه الكبير لإمكانات المنتخب العراقي دون الدخول في مقارنات.