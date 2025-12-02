أرنولد: كأس العرب فرصة لمعالجة النقاط السلبية في صفوف «أسود الرافدين»

أكد مدرب منتخب العراق لكرة القدم، الأسترالي غراهام أرنولد، أن ظهور «أسود الرافدين» في بطولة كأس العرب سيكون فرصة مهمة لمعالجة الجوانب السلبية وتعزيز النقاط الإيجابية، خصوصًا في المباراة الافتتاحية التي تجمع منتخب العراق بنظيره البحرين غدًا، ضمن الجولة الأولى من مشوار المنتخبين في البطولة.

وشدد أرنولد خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة على أن المنتخب العراقي يمتلك جودة عالية في اللاعبين، قائلاً:

«نحن نسعى لتصحيح الأخطاء وزيادة الإيجابيات… وأنا المسؤول الأول وأتحمّل نتائج المنتخب.»

وأضاف مدرب العراق أن المنتخب حظي خلال الفترة الماضية بدعم كبير من الجماهير، معربًا عن أمله في أن ينعكس هذا الدعم على أداء اللاعبين ونتائجهم في كأس العرب.