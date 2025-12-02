الكويت تحبط منتخب الفراعنة وتنتزع تعادلاً ثميناً في كأس العرب

تعادل المنتخب المصري ونظيره الكويتي بهدف لكل منهما في مستهل مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب، والتي اقيمت اليوم على ملعب لوسيل في قطر.

ورغم سيطرة «الفراعنة» خلال الشوط الأول وإهدارهم أكثر من فرصة محققة، إلا أن اللحظة الفارقة جاءت عند الدقيقة 36 حين حصل المنتخب المصري على ركلة جزاء بعد عرقلة إسلام عيسى داخل المنطقة، تقدم لها عمرو السولية، لكنه سدد الكرة خارج المرمى، مهدراً فرصة ثمينة لوضع فريقه في المقدمة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم التفوق المصري الواضح.

وفي الشوط الثاني، قلب المنتخب الكويتي موازين المباراة، حين نجح فهد الهاجري في ترجمة عرضية متقنة من محمد دحام إلى هدف رأسي جميل هزّ شباك المصريين، «64».

وكاد محمد دحام أن يُعزز من تقدم الأزرق بعد انفراد تام بالمرمى، لكن الحارس محمد بسام أنقذ منتخب بلاده ببراعة.

وشهدت الدقيقة 82 انفراجه للمنتخب المصري الذي تحصل على ضربة جزاء ثانية وطرد للحارس سعود الحوشان بعد تدخل عنيف مع مراون حمدي ليتمكن محمد مجدي قفشه من ترجمتها لهدف.

وبعد الهدف، استمرت محاولات المنتخب المصري للعودة، لكنه واصل مسلسل إضاعة الفرص، ليتحصل كل فريق على نقطة التعادل في انتظار مواجهة الإمارات والأردن غدا لتحديد صاحب صدارة المجموعة الثالثة.