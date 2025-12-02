لاعب الأهلي يتلقى عرضاً رسمياً من برشلونة

أفادت وسائل إعلام مصرية، بتلقي لاعب النادي الأهلي حمزة عبد الكريم، عرضاً رسمياً من برشلونة.

ونقل موقع " FilGoal"، عن مصدر في النادي الأهلي قوله، إن نادي برشلونة الإسباني أرسل عرضاً رسمياً طلب خلاله التعاقد مع حمزة عبد الكريم للانضمام لفريقه الثاني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء".

ويعد حمزة عبد الكريم البالغ من العمر 17 عاماً، أحد أبرز المواهب الصاعدة على مستوى مصر وإفريقيا، حيث تألق بشكل مثير للإعجاب في منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً والتي أقيمت في قطر، كما شارك مع الأهلي في مباراته أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت صحيفة سبورت الإسبانية قد أشارت في وقت سابق، إلى دخول النادي الكتالوني في مفاوضات رسمية مع الأهلي، للحصول على توقيع حمزة الذي كان أيضاً ضمن خيارات نادي بايرن ميونيخ الألماني الذي حاول التعاقد معه، إلا أن رفض إدارة الأهلي عطل الصفقة الانتقال. ومن التوقع أن يتم حسم مصير الصفقة خلال الأسابيع القادمة.