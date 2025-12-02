بأقدام لاعبي الدوري الإماراتي.. المغرب يهزم جزر القمر في كأس العرب

حقق المنتخب المغربي فوزاً ثميناً على جزر القمر بنتيجة 3-1 في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب، في مواجهة جاءت قوية ومثيرة، وشهدت مفاجأة لافتة تمثلت في أن الأهداف المغربية الثلاثة جاءت بأقدام لاعبين يلعبون حالياً في دوري أدنوك للمحترفين، ليُسجل «أسود الأطلس» انتصارهم الأول ببصمة إماراتية واضحة.

وسجل أهداف المغرب كل من سفيان بوفتيني لاعب الوصل، وطارق تيسودالي لاعب خورفكان، وكريم البركاوي مهاجم الظفرة، وجميعها في الشوط الأول، حيث أظهر المنتخب المغربي فاعلية كبيرة في الهجمات المرتدة، مستفيداً من سرعات لاعبيه وقدرتهم على التحرك خلف دفاعات جزر القمر. ورغم ذلك، أضاع المنتخب المغربي عدداً من الفرص التي كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية.

وفي الشوط الثاني، استعاد منتخب جزر القمر زمام المبادرة وتمكن من تقليص الفارق بهدف مستحق، بعد أداء جماعي قوي ورغبة واضحة في العودة للمباراة. وقدم المنتخب القمري مباراة تاريخية في أول ظهور له بكأس العرب، إذ كان الأكثر استحواذاً على الكرة وصاحب المبادرة الهجومية في عدة فترات، ما جعل المباراة ممتعة ومفتوحة بين الطرفين حتى الدقائق الأخيرة.

وأظهر المنتخب المغربي قدراً كبيراً من الواقعية، معتمداً على التنظيم الدفاعي والارتداد السريع، بينما اتسم أداء جزر القمر بالشجاعة والضغط العالي، ما جعل اللقاء واحداً من أفضل مباريات الجولة الأولى في البطولة. وتضم المجموعة الثانية إلى جانب المغرب وجزر القمر منتخبي السعودية وعُمان، ما يمهد لصراع قوي على بطاقتي التأهل خلال الجولتين المقبلتين.

بهذا الفوز، يوجه المنتخب المغربي رسالة واضحة بأنه يدخل البطولة بطموحات كبيرة، فيما خرج منتخب جزر القمر بأداء مشرف ينذر بقدرته على صناعة المفاجآت في قادم المباريات.