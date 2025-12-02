بث مباشر.. مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025

يفتتح منتخب مصر اليوم الثلاثاء مشواره في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، بمواجهة منتخب الكويت ضمن منافسات المجموعة الثالثة. المباراة تنطلق في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيلة منتخب مصر

أعلن المدير الفني حلمي طولان عن تشكيلة الفراعنة لمواجهة الكويت، والتي تضم:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أكرم توفيق، رجب نبيل، ياسين مرعي، يحيى زكريا

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، غنام محمد

الهجوم: مصطفى سعد، إسلام عيسى، محمد شريف

المجموعة

إلى جانب الكويت، تضم مجموعة مصر في البطولة منتخبي الإمارات والأردن .

ملعب المباراة

تُقام المباراة على أرض استاد لوسيل الشهير في الدوحة.

"مشاركة" أحمد رفعت

كما نشر الاتحاد المصري لكرة القدم، صورة لقميص اللاعب الراحل أحمد رفعت في غرفة ملابس المنتخب المصري قبل مواجهة الكويت وعلق عليها: " دائماً حاضر معنا".

القنوات الناقلة

يتم بث المباراة مجاناً عبر قناة دبي الرياضية، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس العرب، من خلال الرابط التالي:

https://www.dubaisports.ae/content/dubaisports/livestreaming/channel-1.html